Palladino conferma la fiducia a Colombo: «Può essere il nostro acquisto di gennaio, su Colpani...»

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Monza Hellas Verona, Raffaele Palladino si è espresso così su Andrea Colpani, obiettivo del calciomercato Milan, e su Lorenzo Colombo (attaccante arrivato in prestito dai rossoneri).

COLOMBO – «Ribadisco che Colombo può davvero essere il nostro acquisto di gennaio. Ha avuto qualche problema fisico ma adesso sta bene. Già questa settimana l’ho visto con occhi diversi e con un atteggiamento diverso, ma già a partire dal fatto di come calcia in porta. Sono convinto che si riprenderà e troverà il suo spazio».

COLPANI – «Ringrazio anche io Andrea Colpani per quello che sta facendo. Lui sa cosa penso, in questa stagione deve fare uno step in più sotto il punto di vista dei gol, degli assist e delle prestazioni. E’ stato bravo a cogliere questa opportunità. Bravo a crescere parecchio sotto il profilo della mentalità, ha reagito bene ad un periodo naturale di flessione».