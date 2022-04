Pagni: «Milan? Se alla fine non vince non può essere felice»

Luca Pagni, intervenuto a Tutti Convocati ha detto la sua sul Milan e sul futuro di Ibrahimovic

Luca Pagni, intervenuto a Tutti Convocati ha detto la sua sul Milan e sul futuro di Ibrahimovic:

Il Milan da post lockdown è la squadra che ha fatto più giornate in testa, non si può essere felici se alla fine non si vince. Però il tifoso Milan deve avere un grande rimpianto, non aver preso una punta a dicembre, anche un Belotti da 12 gol a stagione

IBRAHIMOVIC – Ibrahimovic è stato molto importante sportivamente nella stagione scorsa, complessivamente per aver dato mentalità ai giovani, può essere importante in un ruolo tipo team manager, ma un conto è pagarlo per fare anche dei gol, un altro per fare il dirigente