Pagellone Milan Femminile: il voto a Ganz

Il 2022 del Milan Femminile si è chiuso con la vittoria contro il Sassuolo. Ecco il nostro voto a Maurizio Ganz:

GANZ 6 – Con lui non esistono mezze misure vittorie intervallate da sconfitte con un solo rocamboloesco pareggio contro il Como che ha lasciato più di quache strascico. In totale il Milan femminile quest’anno ha collezionato 6 vittorie 5 sconfitte e 1 pari con i gol subiti che superano già quelli incassati in tutta la scorsa stagione. Tra i vanti lo scalpo alla Juventus (unica squadra ad esserci riuscita in Serie A) e l’1-6 a Firenze. Tra i nei i zero con segnati alla Roma tra andata e ritorno e il pesante ko del derby oltre le frenate con Pomigliano (2-1) e Como (3-3) appunto. Nel girone di ritorno dell’anno scorso il Milan ha perso solo contro la Juventus (poi campione d’Italia) in quello di quest’anno è successa la stessa cosa ma con la Roma (attualemente prima in classifica), i tifosi e il club si augurano che la media possa emulare quella della passata stagione per un obiettivo Champions difficile ma matematicamente ancora alla portata.