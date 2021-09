Pagelle Sampdoria-Milan femminile: i voti alle protagoniste del match, valido per la seconda giornata di Serie A 2021/22

I voti e le pagelle di Sampdoria-Milan femminile: seconda giornata di Serie A 2021/22. LA CRONACA DEL MATCH

TOP: Bergamaschi, Adami, Tucceri

FLOP: Thomas

VOTI

Giuliani 6: Non subisce gol ed è la cosa più importante. Perfetta nelle uscite alte, ma sono troppi gli errori in appoggio. Rischia in un paio di occasioni.

Agard 6,5: Difende con ordine e con enorme personalità. Imposta bene e recupera anche in fase di interdizione.

Fusetti 6,5: copia incolla della sua compagna di reparto. Difende bene, piccolo svarione in difesa con Tarenzi che non ne approfitta.

Codina 6: Soffre un po’ Martinez ma è brava a chiudere molte volte quando le blucerchiate partono in contropiede. Cala nel finale.

Bergamaschi 7: Un motorino sulla destra. Imprendibile per le avversarie.

Tucceri 7,5: Partita strepitosa del terzino rossonero. Grinta e cattiveria. Non molla mai di un centimetro. Chiude ogni passaggio filtrante blucerchiato e le linee verticali. Assist al bacio su calcio d’angolo per Adami.

Jane 6,5: Fase di interdizione perfetta eccellente. Giostra come un vero regista in mezzo al campo, supportata da Boquete e da Adami.

Adami 7: Gol fondamentale di testa, il primo in rossonero. Vitale in mezzo al campo. Recupera più di 10 palloni e aiuta molto anche in fase offensiva. Un tutto fare.

Boquete 6,5: La più pericolosa nel primo tempo, crea e sforna gioco. Nel secondo tempo è un po’ stanca e Ganz pensa al cambio.

Giacinti 6,5: Non segna ma è agguerrita in avanti. Tanta fame e garra in sostegno della propria squadra. Cuore da vero capitano.

Thomas 5: Non incide, troppi errori in appoggio. Perde molti contrasti. Da rivedere.

Grimshaw 6: Entra con spirito di sacrificio e dedizione. 15 minuti buoni.

Longo SV

Ganz 6,5: Il Milan vince e convince anche sul piano del gioco. Soffre il giusto contro una squadra tosta e ben messa in campo. Pochi cambi ma mirati. Fisicamente la squadra rossonera c’è! Settimana prossima la Lazio per mantenere contatto con la testa, prima della sosta.