Pagelle Pink Bari-Milan femminile: super Hasegawa, nessuna insufficienza

Pagelle Pink Bari-Milan femminile: le rossonere travolgono il team pugliese e agganciano la vetta della classifica. Ecco i voti

Korenciova 6: una sola parata in tutto il match nel primo tempo su Sule. Pink Bari mai realmente pericoloso

Fusetti 6,5: Difende con ordine e scioltezza. Mai in difficoltà.

Agard 6,5: identica prestazione per la francese che imposta con eleganza e precisione.

Spinelli 6,5: un muro grintoso. Non lascia passare mai le avversarie. Sforna un paio di imbucate per le proprie compagne. Bene anche in fase di impostazione.

Rizza 6,5: Prova incoraggiante. Non molla mai un centimetro. Sta bene e si vede, è tornata la Federica della prima parte dello scorso anno.

Grimshaw 7: molto bene! Sforna due assist in due minuti prima per Giacinti poi per Dowie. Si mette a disposizione della squadra ed è brava e veloce anche nel fraseggio. Un ottimo auspicio in vista del match contro la Juventus.

Rask 6,5: Bene in entrambe le fasi. Copre bene il primo palleggio delle avversarie, nella ripresa cala ma tutto sommato non gioca titolare da diverso tempo

Hasegawa 8: la migliore, Che esordio! Doppietta con una punizione al bacio! Splendida nel portare palla e incontrastabile nell’uno contro uno. Capacità di inserimento perfette! Un tutto fare. Eccellente anche la fase di interdizione

Bergamaschi 7,5: finalmente realizza il primo gol in maglia rossonera. Condisce la sua prestazione con sgroppate di alta classe. Impressionante lanciata in corsa.

Giacinti 7,5: 15 gol alla Pink Bari, solita gara di sacrificio e cinismo sotto porta (doppietta). La bomber rossonera va a caccia del titolo da capocannoniere

Dowie 6,5: solito lavoro sporco per le proprie compagne di reparto. Apre bene gli spazi e fa salire la squadra.

Piazza 6: esente da colpe sul gol subito. Si fa trovare pronta. 45 minuti diligenti.

Conc 6: gara senza macchia e senza lode. Ganz offre qualche minuto anche lei in vista della Juventus

Kulis 6: entra con spirito combattivo, sforna un assist dopo pochi secondi a Hasegawa.

Tamborini, Vitale 6: minuti nella gambe anche per le due rossonere a giochi fatti. Fondamentale avere tutte al 100% settimana prossima.

Ganz 8: partita eccellente della sua squadra, interpretata con carattere, cattiveria e cinismo. Bravissimo a dar spazio a tutte le giocatrici in vista del match scudetto con la Juventus. Tutte devono arrivare al 100% sia fisicamente sia psicologicamente.