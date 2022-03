Pagelle Napoli Milan Primavera 3-0: si salva solo Gala, incubo Stanga

Pagelle Napoli Milan Primavera: i voti ai protagonisti del match valido per la 22esima giornata di campionato Primavera 1

Pseftis 5,5: Non ha grandi colpe sui gol, ma offre poca sicurezza nelle uscite.

Coubis 5,5: In grande difficoltà come tutta la squadra nel primo tempo. Prova qualche sgroppata in più nella ripresa.

Bosisio 5: D’Agostino ed Ambrosino gli fanno venire il mal di testa.

Stanga 4,5: Mattinata da incubo per il capitano del Milan. Clamoroso l’errore sul 3-0 dei partenopei. (Dal 46′ Nsiala 6: Gara ordinata in una ripresa in cui il Napoli pensa solo a difendere)

Bozzolan 5,5: Difensivamente non male, ma dà poco apporto in attacco.

Gala 6: L’unico a salvarsi. Anche in un primo tempo complicato non smette di lottare in mezzo al campo. (Dal 75′ El Hilali S.V.)

Tolomello 5,5: Si riprende anche lui nella ripresa, ma il primo tempo di fatto nulla pesa tantissimo.

Eletu 5: Annullato dall’agonismo del centrocampo azzurro. (Dal 46′ Alesi 5,5: Prova a mettere un po’ più di qualità, ma non trova lo spunto vincente)

Capone 5: Anche per lui giornata da dimenticare, cerca tanti spunti ma sbaglia quasi tutte le giocate.

Nasti 5: Pochi pallone giocabili per lui. (Dall’85’ Roback S.V.)

Traorè 5: Impalpabile nella mattinata di Cercola. Esce nel secondo tempo per problemi fisici. (Dal 68′ Omoregbe 5,5: Prova a dare un po’ di elettricità, i compagni lo seguono poco)

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak 6; Barba 6,5, Costanzo 6,5, Hysaj 6,5; Marchisano 6,5 (70′ Di Dona 6), Spavone 6 (64′ Gioielli 6), Saco 7, Giannini 6; Vergara 8 (85′ Flora S.V.), D’Agostino 6,5 (85′ Pesce S.V.), Ambrosino 7 (64′ Cioffi 6). A disp.: Boffelli, De Luca, Maranzino, Manè, Pontillo, De Marco, Mercurio. All.: Frustalupi.

MILAN (4-3-3): Pseftis 5,5; Coubis 5,5, Bosisio 5, Stanga 4,5 (46′ Nsiala 6), Bozzolan 5,5; Gala 6 (75′ El Hilali S.V.), Tolomello 5,5, Eletu 5 (46′ Alesi 5,5); Capone 5, Nasti 5 (85′ Roback S.V.), Traoré 5 (68′ Omoregbe 5,5). A disp.: Desplanches, Bartoccioni, Obaretin, Camara, Foglio, Bjorklund, Rossi. All.: Giunti.