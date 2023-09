I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quinta giornata di Serie A 2023/24: pagelle Milan Verona

TOP: Leao, Sportiello, Thiaw

FLOP: Pulisic

VOTI:

Sportiello 6,5 – Rischia poco nel primo tempo. Sull’unica occasione del Verona con il colpo di testa a botta sicura di Folorunsho compie una parata da applausi

Thiaw 6,5 – Bravo ad imporsi con il fisico quando serve, insieme a Tomori concede poco o nulla agli avversari

Tomori 6,5– Torna dopo la squalifica che gli ha fatto saltare il derby torna al centro della difesa in un inedito schieramento a tre e si sente. Insieme a Thiaw concede poco o nulla agli avversari

Kjaer 6 – Bravo a chiudere tempestivamente con diagonali difensive i tentativi avversari. Prova anche qualche lancio ad innescare Leao

Florenzi 6,5 – Propositivo in fase offensiva con cross taglienti e insidiosi, attento anche in difesa, non fa rimpiangere l’assenza di Theo (74′ Bartesaghi)

Reijnders 6 – Forse il meno brillante del centrocampo del Milan, gestisce tanti palloni ma spesso ritarda troppo la giocata

Krunic 6 – Solita partita senza troppi rischi. Solo in un paio di occasioni rischia la giocata in diagonale. Esce per infortunio (64′ Loftus Cheek 6)

Musah 6,5 – Il migliore del centrocampo rossonero, propositivo in avanti e combattivo su molti palloni vaganti e non solo. Vince più di qualche contrasto, grande impatto alla prima da titolare

Pulisic 5,5 – Meno brillante del solito, la tecnica non gli manca, pecca nella giocata decisiva ( 79′ Pobega sv)

Leao 6,5 – Risponde alle critiche post Newcastle con il gol che sblocca il match dopo 8′. Alterna però come al solito buone giocate a preziosismi di troppo (79’Okafor sv)

Giroud 6 – Ha il merito di servire l’assist per Leao che sblocca il match. Riceve pochi palloni giocabili (64′ Jovic 6)