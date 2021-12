Pagelle Milan Napoli: Tomori gigante ma non basta

I voti e i giudizi ai protagonisti del match della 18esima giornata del campionato di Serie A: pagelle Milan Napoli

I voti e i giudizi ai protagonisti del match della 18esima giornata del campionato di Serie A: pagelle Milan Napoli. LA CRONACA DEL MATCH

TOP: Tomori, Romagnoli

FLOP: Ballo-Touré, Brahim Diaz

VOTI

Maignan 6 Incolpevole sul gol, quasi spettatore per il resto della gara.

Florenzi 6 Ottimo primo tempo con tanto di golaço sfiorato, cala nella ripresa (dall’86’ Kalulu sv).

Tomori 6,5 Annulla sul piano fisico Petagna, decisivo con un paio di chiusure in scivolata disperata.

Romagnoli 6,5 Tappa anche le falle create da Ballo-Touré.

Ballo-Touré 5 Malcuit e Lozano fanno il bello ed il cattivo tempo dalla sua parte.

Tonali 5 Incappa in una serataccia; non solo Elmas che lo brucia sul gol ma tanti errori in mediana, specie su Zielinski (dal 79′ Bennacer sv).

Kessie 5,5 Ancora in fase calante, avrebbe trovato però il gol del pareggio che viene annullato da un VAR ‘azzeccagarbugli’ come non mai.

Messias 6 Della batteria dei trequartisti è nettamente il migliore (dal 79′ Castillejo sv).

Brahim Diaz 5 AAA malgueno cercasi; a San Siro stasera non si è visto (dal 63′ Giroud 6 Gioca di sponda ma si rende suo malgrado protagonista del gol annullato).

Krunic 5,5 Quando si alza il livello della partita, i suoi limiti vengono fuori (dal 63′ Saelemaekers 6,5 Pimpante e con gamba fresca, meritava un’opportunità dal 1′).

Ibrahimovic 6 Sue le conclusioni più pericolose, nel finale però sparisce dai radar, complice la stanchezza.

All. Pioli 5,5 Le assenze non possono essere un alibi considerato che anche il Napoli ne aveva parecchie; prova a dar fiducia a Ballo-Touré e Krunic a sinistra ma è proprio da quel lato che i partenopei fanno più male ai rossoneri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6,5; Malcuit 6,5, Rrhamani 6,5, Juan Jesus 7, Di Lorenzo 6; Anguissa 6, Demme 5 (dal 54′ Lobotka 6); Lozano 6,5 (dal 78′ Politano sv), Zielinski 7 (dal 78′ Ounas sv), Elmas 6,5 (dall’86’ Ghoulam sv); Petagna 5 (dal 78′ Mertens sv). All. Luciano Spalletti 6,5.