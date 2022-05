Pagelle Milan Fiorentina: Leao forza 10 ma che parata di Maignan

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 35esima giornata di Serie A: pagelle Milan Fiorentina

TOP: Maignan, Kalulu

FLOP: Giroud, Messias

VOTI

Maignan 7 Lanci millimetrici, uscite di testa coraggiose e poi quel miracolo fantascientifico sull’incornata di Cabral; ancora una volta le sue mani sul successo del Milan.

Calabria 6,5 Chiude e riparte sulla fascia destra strappando gli applausi di San Siro.

Kalulu 7 Se ha sbagliato due palloni in tutta la partita è perché abbiamo arrotondato per eccesso.

Tomori 6 Ogni tanto lo si vede addirittura in proiezione offensiva tanto che qualcuno lo ha scambiato per Leao.

Theo Hernandez 6,5 Mette la museruola a Nico Gonzalez e, come al solito, si lancia negli spazi creando scompiglio a sinistra.

Tonali 6 Qualche sbavatura nel primo tempo, sale in cattedra nella ripresa.

Kessie 6,5 Finalmente un primo tempo di livello, finisce la benzina nel secondo tempo (dal 79′ Bennacer sv).

Messias 5 Ingabbiato da Biraghi, non ripete quanto di buono fatto vedere a Roma (dal 56′ Rebic 6 Non incide sulla partita come a Roma ma nel complesso la prestazione denota una crescita di condizione).

Brahim Diaz 5,5 Sembra ispirato ma sbaglia almeno tre volte l’ultimo passaggio (dal 56′ Krunic 6 Mette sostanza nel momento chiave della partita).

Leao 6,5 Si mangia un gol fatto ad inizio ripresa ma fa venire giù San Siro nel finale riscattandosi e alimentando il sogno Scudetto.

Giroud 5 Ad uno come lui, l’errore ad inizio partita non può essere perdonato (dal 66′ Ibrahimovic 6 Mette in apprensione Milenkovic con la sua sola presenza).

All. Pioli 6,5 Avversario forte, ottima prestazione del suo Milan che continua però a mangiarsi troppi gol davanti alla porta. Ma questo ora è secondario, mette pressione all’Inter con un successo importante e con la classifica che (al momento, ndr) dice +5.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 5; Venuti 5 (dal 46′ Martinez Quarta 5,5), Milenkovic 6, Igor 6,5, Biraghi 6; Amrabat 6,5, Duncan 5,5 (dal 67′ Torreira 5,5), Saponara 6 (dall’81’ Sottil sv); Maleh 5 (dal 59′ Bonaventura 6), Cabral 6, Nico Gonzalez 5 (dal 67′ Ikoné 6). All. Vincenzo Italiano 5,5.