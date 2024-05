Pagelle Milan Cagliari: Leao spacca la partita, Pulisic nella storia VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 2023/24: pagelle Milan Cagliari

Sportiello 6.5 – Nel primo tempo si sporca i guantoni solo nel finale sulla conclusione rasoterra di Prati. Nella ripresa salva in tre occasioni il risultato, dimostrando ancora una volta tutta la sua affidabilità.

Kalulu 6.5 – Prima da titolare dopo il lungo infortunio. Dimostra di avere gamba, freschezza a destra: è un continuo sovrapporsi, attaccare l’area e andare sul fondo per sfornare cross. Connection che funziona con Chukwueze.

Gabbia 5.5 – Primo tempo con qualche difficoltà nella marcatura su Luvumbo. È un attaccante rapido, baricentro basso: il difensore rossonero cerca il contatto fisico appena riceve l’avversario ma spesso sbaglia i tempi dell’intervento. Dal 46′ Tomori 6 – Si prende pochi rischi e poche sbavature.

Thiaw 6.5 – Ritrova quella solidità che un po’ gli era mancata nelle ultime uscite. Francobolla prima Shomurodov e poi Lapadula: altra nota di merito, salva un gol sulla linea nel finale di partita.

Florenzi 6 – Spinge nel primo tempo, arrivando anche al tiro in un paio di occasioni (non precise come suo solito). Più cauto nella ripresa: attacca meno, si concentra sulla fase di copertura. Dal 68′ Theo Hernandez 6 – Propizia il gol di Reijnders, poi solite cavalcate quando il Cagliari cala i ritmi nel finale.

Bennacer 7.5 – Primo gol per l’algerino in una stagione altalenante, sfortunatamente per lui non all’insegna della continuità. Gioca vicino all’area di rigore del Cagliari: i suoi inserimenti, tiri e tentativi di cross mettono spesso in difficoltà la retroguardia sarda. Lo dimostra anche l’assist per il gol di Leao. Dall’84’ Pobega SV.

Reijnders 7 – Danza a centrocampo. È di un’eleganza incredibile oggi nei movimenti, non sbaglia praticamente nessun tocco. Poi dà l’ennesima dimostrazione di quanto i tiri da fuori siano una specialità della casa per lui.

Musah 5.5 – Errore grave in occasione del gol del Cagliari. Si perde nettamente la marcatura di Nandez.

Chukwueze 6 – Pochi lampi offensivi questa sera, ma mette lo zampino nel gol dell’1-0 di Bennacer (suo il tiro murato da Scuffet e poi insaccato dall’algerino). Buone trame a destra con Kalulu: si innesca bene il tandem tra i due in fase offensiva. Dal 46′ Leao 7.5 – Torna a divertirsi e a divertire. Entra e spacca subito la traversa con un gran inserimento, poi manda in porta Pulisic (che ringrazia e fa 2-0) con un filtrante strepitoso. Il gol è una ciliegina: scatto, dribbling al portiere e tap-in.

Giroud 5 – Perde nettamente il duello con Mina. Il difensore del Cagliari adotta una marcatura fisica, corpo a corpo, con il francese, che finisce per innervosirsi e peccare di lucidità nelle poche occasioni avute in area. Dal 46′ Okafor 6.5 – Dà meno punti di riferimento, sparigliando le carte per la difesa sarda. Suo l’assist per la manita di Pulisic.

Pulisic 8 – Tre gol del Milan portano il suo marchio. Inventa in area, Bennacer conclude e rompe il ghiaccio. Poi nella ripresa raccoglie gli invit a nozze di Leao e Okafor e fa doppietta. Ps: è il primo centrocampista del Milan a segnare più di 10 reti, esclusi i rigori, in una singola stagione di Serie A dopo Kaká nel 2005/06.

All. Pioli 7.5 – Milan che torna a divertire. Vittoria importante, mai in discussione, che vale il matematico secondo posto.