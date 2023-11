Pagelle Lecce Milan: Reijnders non basta, Musah tradisce e Giroud perde la testa

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/24: pagelle Lecce Milan

TOP: Reijnders

FLOP: Musah

VOTI:

Maignan 7 – Evita il gol del possibile 1-2 del Lecce con un miracolo in tuffo su Banda. Per il resto attento quando serve. Incolpevole sui due gol del Lecce.

Calabria 6,5 – Ha un cliente scomodo come Banda dalla sue parti ma lo contiene bene aiutato anche dai centrocampisti, Reijnders in particolare. Esce all’intervallo per problemi fisici (46′ Musah 5)

Thiaw 6 – Attento in fase difensiva, rischia il rigore con un intervento in scivolata ma è attento a contenere le iniziative del Lecce. Salvato da Maignan sull’occasione che poteva rimettere in partita i giallorossi. Paga come tutto il reparto l’errore di Musah sul gol del 2-2.

Tomori 6– Impone quasi sempre il fisico in difesa, sicuro quando serve. Unico spavento del primo tempo concesso neutralizzato da un miracolo di Maignan. Paga come tutto il reparto l’errore di Musah sul gol del 2-2.

Theo Hernandez 7 – Ha il merito di servire l’assist a Giroud per il gol che sblocca il match. E’ il più attivo del Milan e forse anche il più pericoloso.

Reijnders 7– si sblocca con la maglia del Milan firmando il gol del raddoppio, il palo gli nega la doppietta

Krunic 5,5– Compito scolastico non rischia troppo e contiene quando serve. Non aggiunge valore alla squadra.

Pobega 6,5 – Grande aggressività in mezzo al campo e più di un recupero palla, crea la prima occasione gol del Milan neutralizzata da Falcone (71′ Florenzi 6)

Leao SV – la sua partita dura appena 9′. In uno scatto sente tirare e si ferma, lasciando il campo, al suo posto Okafor (9′ Okafor 6,5)

Giroud 6– Ci mette la sempre la firma, festeggiando così la 100a presenza con il Milan. Secondo gol consecutivo su assist di Theo Hernandez dopo quello contro il Psg. Mette Reijnders davanti la porta ma il palo nega il gol all’olandese e l’assist a lui. Perde la testa nel finale subendo una doppia ammonizione nel finale.

Chukwueze 5– Partita a sprazzi, al il merito di lanciare Reijnders verso la porta in occasione del secondo gol del Milan. Cala nel secondo tempo (78′ Jovic sv)