Pagelle Juve Milan Primavera: Camarda ancora letale, Magni impeccabile VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata di campionato 2023/24: pagelle Juve Milan Primavera

VOTI

Raveyre 6,5 Primo tempo di fatto da spettatore non pagante, nella ripresa servono anche i suoi interventi per evitare di lasciare pre strada punti molto importanti.

Magni 7 Sempre molto attento in chiusura dove si mette in mostra con grandi letture, gioca con personalità anche per quanto riguarda la fase di impostazione.

Simic 7 Solido in difesa, altra gara in cui gli errori si contano sulle dita di una mano. Alza insieme ai compagni di reparto il muro difensivo davanti a Raveyre.

Nsiala 6,5 Bravo negli anticipi, sicuro nella costruzione. Nella ripresa si perde in una circostanza Mancini e rimedia un cartellino giallo evitabile, forse le sue uniche sbavature.

Bartesaghi 6 Si propone con regolarità lungo la corsia di sua competenza, fa valere stazza fisica ed esperienza.

Stalmach 6.5 Fa tanta densità a centrocampo, si propone anche in fase di conclusione senza però la giusta precisione. La sua gara cresce con il passare dei minuti: è nel finale che fa vedere le cose migliori della sua giornata.

Malaspina 7 Aiuta sempre i propri compagni, partecipa alla manovra e si inserisce tra le linee occupando gli spazi. Gara molto intelligente la sua. Dal 71′ Sala 6 Fa un buon lavoro nel finale di partita, andando a creare densità tra le linee e ostruendo le linee di passaggio.

Zeroli 6,5 Sempre frizzante tra le linee, si fa vedere con personalità in mezzo al campo e in entrambe le fasi. Anche oggi non si risparmia mai e trascina i suoi compagni.

Scotti 6,5 Ci prova e si applica molto, risultando sempre molto pericoloso. Nella ripresa cala per ritmo ma regge bene fino alla sua uscita dal campo. Dal 83′ Parmiggiani sv.

Camarda 7,5 Trova il gol dopo 14 minuti di partita, in generale si muove molto e fa reparto da solo. Un’altra ottima prova quest’oggi su un terreno di gioco molto complicato. Dal 77′ Simmelhack sv.

Sia 6 Parte molto bene ma perde brillantezza in entrambe le fasi con il passare dei minuti. 71′ Bonomi 7 Certamente il più pericoloso tra i giocatori subentrati oggi dalla panchina, nel finale prova a chiudere i conti con un colpo di testa che finisce a lato di poco.

Abate 8 Partita preparata bene e messa in atto in maniera impeccabile. Il suo Milan gioca un ottimo primo tempo, mentre nella ripresa rischia solo in qualche circostanza e strappa tre punti d’oro su un campo molto difficile. Giornata perfetta.