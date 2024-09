Paganini DURISSIMO: «Leao e Theo non MULTATI dal Milan? A questo punto ogni giocatore può starsene per i cavoli propri quando parla l’allenatore»

Paganini: «Leao e Theo non MULTATI dal Milan? Allora ogni giocatore può starsene per i cavoli propri quando parla l’allenatore». L’attacco

Il giornalista Paolo Paganini via Twitter ha attaccato il Milan per la decisione di non multare Leao e Theo Hernandez per quanto accaduto con la Lazio.

Il #Milan ha deciso di non multare #Leao e #TheoHernandez a questo punto ogni giocatore del #Milan quando parla l’allenatore è libero di starsene per i cavoli propri. O no? Mi sembra una scelta democratica. — Paolo Paganini (@PaPaganini) September 2, 2024

