Paganin non ha dubbi: «Il Milan lotterà per lo scudetto, ecco perché»

L’ex calciatore Massimo Paganin ha parlato del Milan dopo le prime due apparizioni in questo campionato di Serie A

Intervenuto a Tutti Convocati su Radio24, Massimo Paganin spende parole d’apprezzamento per il Milan di Pioli dopo le prime due uscite stagionali, candidando i rossoneri alle prime posizioni in classifica a fine stagione.

LE PAROLE – «Sorpreso dal Milan? No, anche perché ho avuto modo di parlare con Pioli ed era molto soddisfatto del mercato, soprattutto dalla metà campo in su. Mi sorprende che giocatori che facevano fatica a giocare in Premier League, facciano la differenza al Milan. Ho la sensazione che si divertano in campo, giocando con velocità e verticalizzazione. Reijnders è bravissimo nella verticalizzazione, Loftus-Cheek mi piaceva molto al Chelsea, è un ottimo calciatore. I rossoneri lotteranno per lo Scudetto».