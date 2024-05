Padovan senza mezzi termini su Fonseca: «Non lo avrei mai preso al Milan, cos’ha fatto per meritarselo?! Non sono il solo a pensarla così»

Il noto giornalista Giancarlo Padovan ha espresso la propria opinione su Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan ci va giù pesante con Paulo Fonseca, ritenendolo non adatto a diventare il nuovo allenatore del Milan.

PAROLE – «Fonseca al Milan? Male. Mai avrei preso Fonseca. Per me non meritava il Milan, non aveva fatto niente a Roma per meritarselo. Nessuna coppa e gioco ordinario, in Francia è rimasto fuori dalla Champions con una squadra ragguardevole. Mi domando perché lui? Cosa ha fatto per meritare il Milan? Per me niente. Purtroppo come me la pensano tanti tifosi rossoneri che volevano Conte».