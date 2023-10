Padovan su Leao: «Non è in crisi però deve iniziare a dare qualcosa in più». Le parole del giornalista

Il giornalista Padovan ha parlato così di Leao e di Napoli-Milan agli studi di SkySport24. Queste le sue parole.

PAROLE – «Leao, da più di un mese, non segna in campionato e da più di un anno in Champions. Non è in crisi, ma deve iniziare a dare qualcosa in più. Gliel’ha detto anche Pioli: meno cross e più gol. Deve segnare di più, per un attaccante il gol è tutto. E’ vero che lui è un attaccante atipico, ma ha il gol nei suoi piedi».