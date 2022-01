Padovan: «Milan Spezia? Difesa rossonera risicatissima ma vi dico»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giancarlo Padovan ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole su Milan Spezia

Giancarlo Padovan ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole su Milan Spezia:

«La difesa suppongo non sarà sollecitata neppure domani, ma è un rischio giocare con i soliti perché anche loro possono incorrere in infortuni. Il Milan è risicatissimo per quanto riguarda i centrali. Ma per vincere con lo Spezia dovrebbe bastare».