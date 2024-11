Padovan a Internews24: «Lotta Scudetto? Milan leggermente in ritardo». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Del prossimo match di campionato contro il Verona, dell’assenza di Calhanoglu e del futuro in Champions League: questi e tanti altri temi trattati dal giornalista, Giancarlo Padovan, intervistato in esclusiva da InterNews24. Di seguito anche le sue parole sulla lotta scudetto che riguarda anche il Milan.

«La favorita rimane l’Inter, dietro metto il Napoli, anche se lo scontro diretto ha detto che i nerazzurri son superiori alla squadra di Conte. Poi dietro ci sarà bagarre, perché non sono sicuro di nessuno: la Juve ha speso, ma speso male, tipo nell’affare di Douglas Luiz, poi è una squadra appena arrivata, il Milan è leggermente in ritardo. Poi c’è l’Atalanta, che può inserirsi nella lotta Scudetto e la Lazio, che sta facendo benissimo in coppa».