Padovan: «Milan? Calendario complicato, ma ha più entusiasmo». L’analisi del giornalista

Su SkySport24 Giancarlo Padovan si esprime così sulla corsa scudetto tra Milan e Inter.

«Il calendario del Milan è più complicato, ma i rossoneri hanno più entusiasmo, oltre ad avere due punti in più in classifica. Contro Lazio e Fiorentina ha faticato, ma ha vinto nel finale e questo ti dà certamente una spinta importante. C’è fiducia al Milan, mentre l’Inter sa che dipende anche dai risultati del Diavolo e non solo dai suoi.»