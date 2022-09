Padovan: «Ieri il Milan ha dominato il derby»

Giancarlo Padovan, presente negli studi di Sky, ha commentato la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter

«Vittoria fondamentale, il Milan ha dominato, poi è vero che l’Inter ha avuto nel finale 3-4 occasioni per pareggiare in maniera rocambolesca, ma il Milan ha tenuto di più la palla, ha tirato di più, creduto di più alla vittoria anche quando è stato sotto non ha mai dimostrato segni di impotenza anzi ha pareggiato quasi subito. Vittoria che dissolve la nebbia umidosa di Sassuolo e riporta il Milan momentaneamente in vetta alla classifica insieme al Napoli. Il Milan è sempre più consapevole della su forza e dice a se stesso e agli altri “per lo scudetto prima di tutto ci sono io”»