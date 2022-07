Padovan: «De Ketelaere ha 21 anni e grandi prospettive: sarebbe l’unico nuovo volto del Milan». Le parole del giornalista

Giancarlo Padovan ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 di Charles De Ketelaere e del mercato del Milan. Ecco le parole del giornalista:

«De Ketelaere ha 21 anni e grandi prospettive. Ha capacità di essere tante cose. Per ora sarebbe l’unico nuovo volto del Milan, e il Milan deve fare anche altro: lo dico in premessa. Deve fare qualcos’altro perché Kessie non è stato sostituito; Bennacer va bene ma ce ne vuole anche un altro. De Ketelaere può fare tante cose: il trequartista ma anche l’attaccante. Quando fa l’attaccante segna e lo fa con regolarità. È un giocatore polivalente, come adesso servono nel calcio moderno. La bravura dei dirigenti del Milan, che lo hanno dimostrato vincendo lo Scudetto, deve essere anche nel chiudere l’operazione, altrimenti la si abbandona. Ma è un giocatore troppo importante per lasciarlo perdere, è un giocatore di buona buona qualità. Ma il Milan è in ritardo sul mercato, deve fare di più: a partire da De Ketelaere».