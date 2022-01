ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giancarlo Padovan, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sull’emergenza covid che ha colpito il nostro campionato:

«Il calcio ha un modo strano di affrontare i problemi. La Lega è per il non rinvio. Le istituzioni vogliono doifendersi dalle Asl una sorta di guerra di potere da cui non se ne viene. Alla pandemia si stanno sommando le assenze dei giocatori per la coppa d’africa, non siamo cosi stolti da usare il termine falsato ma questo campionato è indubbiamente condizionato da questi due fattori»