Padovan esprime un desiderio per il rossonero Camarda: «Tutti vorremmo vedere questa cosa»

Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato del rossonero Francesco Camarda, alla prima convocazione per Milan Fiorentina

Negli studi di Sky Sport 24, Giancarlo Padovan ha espresso questo desiderio per il rossonero Francesco Camarda.

PAROLE – «Tutti vorremmo vedere un bambino, ragazzino, di 15 anni infrangere il record di esordio in Serie A e vorremmo vederlo anche in gol. Questo Camarda richiama le attenzioni di tutto il mondo calcistico. Non possiamo aspettarci chissà che cosa, è un ragazzino. Il calcio a volte regala degli episodi così inaspettati che chissà… L’esordio penso di sì, magari particolarmente fortunato sarebbe di buon auspicio per il calcio italiano».