Padovan: «Al Milan per lo scudetto servono due vittorie con Juve e Inter»

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha parlato del Milan in vista delle prossime gare contro Juve e Inter: cosa serve per lo scudetto

Giancarlo Padovan è intervenuto a Sky. Le sue parole sul Milan:

«Il derby è già il primo scoglio. Dovrebbe fare due risultati importanti per rilanciarsi in chiave scudetto, se no il Milan è fuori. Contro Juventus e Inter deve fare due vittorie, pensando poi che ci sono due partite abbordabili».