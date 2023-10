Padovan sicuro: «Il Milan ha un problema importante sotto porta». Le parole del giornalista sul problema in attacco

Giancarlo Padovan ha criticato il Milan ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del giornalista sull’attacco rossonero:

«Se fosse arrivato Taremi sarebbe lui il titolare, il Milan ha un problema importante sotto porta, mancano i gol di Leao e Giroud. Nel calcio se non segni non vinci, e i rossoneri fanno fatica in questo momento. Contro il Napoli servirà cambiare atteggiamento offensivo, questa è una squadra che è costruita per fare gol, ma non li fa».