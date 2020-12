Mesut Ozil a giugno lascerà l’Arsenal, tra le possibili mete per l’estate c’è il Milan: ecco le sue parole sui social

Intervenuto in un Q&A sul proprio account Twitter, Mesut Ozil, in scadenza con l’Arsenal a giugno, ha così parlato dell’attuale campionato di Serie A:

«La Serie A è davvero emozionante quest’anno. E’ un torneo molto equilibrato, a differenza del passato la Juventus non sta dominando. E’ anche bello rivedere entrambe le squadre milanesi di nuovo in vetta alla classifica, sia Milan che Inter stanno andando forte. Sono certo che per la vittoria dello Scudetto ci sarà una lotta serrata fino alla fine del campionato. Penso che il titolo se lo giochino in molti in questa stagione, perché c’è più di una squadra attrezzata per vincerlo. Davvero non so chi riuscirà a spuntarla, ma ci sarà da divertirsi sino all’ultima giornata».