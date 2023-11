Ouedraogo Milan, la rivelazione: «Così Moncada spera di anticipare tutti e mettere a segno il colpo per il futuro»

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Assan Ouédraogo. Come riportato da Sky Sport, il Milan è intenzionato a provarci concretamente per il classe 2006.

Nonostante il pressing di Bayern Monaco e Lipsia e i sondaggi dell’Inter, Moncada spera di anticipare tutti continuando a lavorare sotto traccia per il centrocampista rivelazione dello Schalke 04.