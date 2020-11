Osimhen, oggi la risonanza per comprendere meglio l’entità dell’infortunio, l’attaccante è rientrato dalla Nigeria con sospetta lussazione

Osimhen, oggi la risonanza per comprendere meglio l’entità dell’infortunio, l’attaccante è rientrato dalla Nigeria con sospetta lussazione. Così riporta Gazzetta dello sport mentre Gattuso rimane in ansia, conteggiando i titolari presenti, a fronte di un Milan che in panchina avrà Bonera ma undici titolari in campo a disposizione.

GIALLO PER ORA- “Il k.o. alla spalla è quasi un giallo. Il Napoli rischia di perderlo col Milan”. Così la rosea di oggi a pag. 15. E ancora: “Victor rientra dalla Nigeria e oggi si sottoporrà a una risonanza per capire se c’è stata lussazione. Gattuso pensa di virare sul 4-3-3″. Dunque qualche accenno anche al possibile modulo che il tecnico azzurro potrebbe adottare nella sfida scudetto, così definita da Fabio Capello. Diversi gli assenti, forse anche Osimhen ma nessuna voglia di mollare in partenza.