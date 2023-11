Damiani sul Milan: «Sul mercato avrei agito diversamente. Alcuni giocatori...»

Oscar Damiani, ex calciatore e procuratore, ha commentato il momento del Milan soffermandosi sul mercato dei rossoneri

A TMW Radio, Oscar Damiani ha parlato così del Milan:

«Non sarei così critico, anche se avrei preso qualche giocatore in meno, ma con maggiore qualità. Tanti elementi ancora non sono in grado di fare la differenza in una piazza del genere. Il Milan comunque sta facendo delle buone gare. In questo senso Pioli sa dare gioco alla squadra, ma qualche infortunio di troppo sta creando un po’ di problemi».