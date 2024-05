Pioli Milan, Bonanni analizza: «Mi dispiace per lui, ha TOPPATO un importante obiettivo»

Pioli-Milan, Massimo Bonanni, ex calciatore e opinionista, ha analizzato la stagione del tecnico emiliano. Le dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Massimo Bonanni, ex calciatore della Lazio tra le altre e opinionista, ha commentato così la stagione di Stefano Pioli alla guida del club rossonero. Le sue dichiarazioni sull’emiliano ormai prossimo all’addio al termine del campionato:

PAROLE – «Il Milan arriva secondo e mi dispiace per Pioli, che è stato massacrato. Non si poteva fare più di così in campionato, di più nelle coppe sì invece».