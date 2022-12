Orlando: «Solo il Napoli può perdere lo scudetto, il Milan…»

Andrea Orlando, ex calciatore del Milan, ha analizzato la corsa scudetto: il Napoli di Spalletti netto favorito per il tricolore

Intervistato da TMW, Andrea Orlando ha parlato così della lotta scudetto tra Milan e Napoli:

«Come in tanti altri casi occorrerà vedere come tornano i nazionali in particolare Giroud e Theo, capire in che condizioni sono anche dal punto di vista mentale dopo la finale persa contro l’Argentina. Ma in generale credo che solo il Napoli possa perdere il campionato, vista la continuità che ha dimostrato finora pare la Juve del primo Conte o del primo Allegri».