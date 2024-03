Orlando pronostica Milan-Roma: «Loro hanno il 55% di possibilità di passare il turno». Le sue parole a TMW Radio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato della doppia sfida europea tra Milan e Roma. Le sue dichiarazioni.

ORLANDO – «Tra Milan e Roma chi arriva in fondo? Qualcosa in più il Milan, perché la Roma si gioca anche il posto Champions in campionato. Il Milan può permettersi di puntare tutto sull’EL, è l’obiettivo, come ha detto Massaro. Ma è tipo 55% a 45%. La partita tra italiane è sempre difficile da interpretare. Sarà un bello spettacolo. Peccato però per il sorteggio, perché anche con l’Atalanta abbiamo beccato il peggio»