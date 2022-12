Orlando: «Il ruolo di Zaniolo? Non l’ho ancora capito»

Massimo Orlando, famoso ex calciatore, ha parlato di Nicolò Zaniolo, esterno della Roma e obiettivo di mercato del Milan

Ospite a TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato così di Nicolò Zaniolo:

«Anche io non sono riuscito a capirlo. A volte fa la punta, a volte l’esterno, forse Mourinho non ha tutta questa voglia di capirlo e non è l’allenatore ideale per lui. Butta giù la testa e va avanti, non cerca mai l’uno-due, deve migliorare tatticamente».