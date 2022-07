Origi: «Voglio ambientarmi nel calcio italiano, questo implica conoscere la lingua». Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Milan Tv, Divock Origi ha parlato così del suo apprendimento della lingua italiana:

«A 15 anni mi sono trasferito in Francia dal Belgio e non parlavo francese e dovetti adattarmi per la prima volta. Volevo imparare il prima possibile e qui sarà lo stesso. Adoro l’idea di poter imparare più lingue e di vivere culture diverse, adoro viaggiare. Al 100% cercherò di conoscere il calcio italiano, la cultura, cercherò di sfruttare al meglio il mio tempo qui. Sono sicuro che questa esperienza mi farà crescere anche come uomo e mi faranno dare il meglio di me. Questo implica anche imparare la lingua, ma è qualcosa che a me piace».

