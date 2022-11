Origi titolare con la Cremonese: Pioli si aspetta una cosa sola dal suo attaccante che per ora ha inciso troppo poco

Come scrive La Gazzetta dello Sport Divock Origi partirà titolare in Cremonese-Milan al posto di Giroud. Pioli si aspetta che il belga non faccia rimpiangere il collega francese, magari con un gol.

Con Origi e Rebic sarà un Milan meno spettacolare? Possibile. Quello che conta però è la sostanza, e Pioli è convinto di poter sfondare anche con la potenza e la ricerca della profondità che il belga e il croato possono garantire. Magari alternandosi tra fascia e centro area per mandare in tilt la difesa di Alvini e far dimenticare i titolarissimi, tutto in una notte.