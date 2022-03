Origi, non un bomber ma uomo da gol pesanti: i suoi numeri

Il Milan accelera sul fronte Divock Origi. L’attaccante del Liverpool è in scadenza a giugno, ecco che giocatore è

Divock Origi è l’uomo copertina sul mercato per il Milan. I rossoneri hanno accelerato i contatti per chiudere l’attaccante del Liverpool a parametro zero il prossimo giugno. Con i Reds ha segnato 40 gol in 171 presenze.

Numeri non da grande bomber, ma le reti che ha segnate sono entrate nella storia del club. Nella cavalcata che ha portato al trionfo in Champions League nella stagione 2018/19 era risultato decisivo con tre gol tra semifinale e finale. In questa annata è a quota 5 gol e 3 assist tra tutte le competizioni, una media di 1 ogni 67 minuti.