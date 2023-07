Origi pronto a dire addio al Milan: possibile futuro in Premier. Ultime

Origi pronto a dire addio al Milan: possibile futuro in Premier League. Le ultime notizie sull’attaccante belga

Non solo le entrate, il Milan è molto attivo anche per quanto riguarda le uscite. Tra queste rientra sera dubbio anche Divock Origi, che non è partito per la tournée americana.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il futuro dell’attaccante belga potrebbe essere in Premier League. Su di lui, infatti, si sta muovendo concretamente il West Ham.