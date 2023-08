Dopo gli acquisti il Milan cerca di piazzare gli esuberi sul mercato. In tal senso resta in uscita Origi. La situazione

Come riportato da Gazzetta.it è richiesto in Premier (West Ham in pole) e in Arabia Saudita, ma si porta dietro un ingaggio da 4 milioni l’anno e un contratto fino al 2026. Difficile da piazzare.