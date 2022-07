Origi: «L’obiettivo è quello di essere pronto per la prima di campionato». Le parole del nuovo attaccante rossonero

Divock Origi ha parlato ai microfoni di DAZN della sua condizione fisica. Ecco le parole del nuovo attaccante del Milan:

«Stiamo facendo il massimo per tornare il prima possibile, lavorando duramente giorno dopo giorno con l’obiettivo di essere pronto per la prima di campionato. Mi sto preparando fisicamente, mentalmente e spiritualmente per essere pronto il prima possibile».