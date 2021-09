Ordine:«Il Milan non è accettabile in queste condizioni»

Franco Ordine, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, ha parlato della situazione dei rossoneri. Ecco le sue parole

«Non ti puoi trovare al 22 settembre con 8 infortunati, non è normale. Fosse capitato al #Milan dell’anno scorso, questa partita non l’avrebbe vinta, ieri l’han vinta perché sono entrati quelli che hanno una marcia in più».