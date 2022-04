Ordine: «Milan, stop processo! Il fatto che sia in testa è una sorpresa». L’analisi del giornalista

Francesco Ordine sul Corriere dello Sport dice la sul Milan, ancora in testa alla classifica nonostante i due pareggi con Bologna e Torino.

Questa la sua analisi: «L’ennesimo stop in campionato non deve trasformarsi in un processo. La squadra in testa a inizio aprile non è una presenza scontata, ma una sorpresa vista cifra tecnica, assenze e infortunati di lungo corso».