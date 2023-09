Orari partite Serie A, il dato clamoroso che accomuna Milan e Inter

Orari partite Serie A, un dato clamoroso accomuna Milan e Inter: le due squadra non giocano la domenica alle 15 da due anni e mezzo

Come sottolinea Repubblica, è da 2 anni e mezzo che l’Inter non gioca mai la domenica pomeriggio alle 15. Un dato clamoroso che il quotidiano motiva con esigenze commerciali e delle tv.

Stesso destino tocca a Milan, Juve e Napoli.

INTER- Le ragioni sono due: la prima, prevalente, è il volere delle televisioni. La seconda è il calendario della Champions League.

TELEVISIONI

Per i broadcaster, che con bandi triennali acquistano il diritto a trasmettere le partite, l’obiettivo è raggiungere più persone possibile ottenendo così il massimo profitto. E le squadre più seguite in Italia sono la Juventus, le due milanesi e il Napoli. La finestra temporale delle 15 è la meno ambita perché è l’unica in cui stabilmente si gioca più di una partita.

Una gara dell’Inter programmata alle 15 rischierebbe quindi di “cannibalizzare” quella che si svolge in contemporanea, fra squadre meno seguite, e verrebbe a sua volta danneggiata dalla concorrenza in termini di audience.Per quanto riguarda poi l’ultimo triennio – con tutte le partite di ogni giornata trasmesse in esclusiva a Dazn e tre in co-esclusiva a Sky – la tv satellitare, quando ha l’occasione di trasmettere una partita di una big, di regola sceglie di farlo domenica a 12.30.