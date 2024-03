Olmo poteva essere un giocatore del Milan: quel RETROSCENA con Boban e i dettagli sul mancato passaggio in rossonero. Cosa era successo

Dani Olmo sta impressionando con la Spagna e il suo Lipsia ma il trequartista era stato ad un passo dal diventare un giocatore del Milan.

Come riportato da calciomercato.com, l’ex CFO del Milan Zvone Boban l’aveva già notato nel 2020 ma la trattativa non andò a buon fine e passò al Lipsia per ben 29 milioni di euro. Le sue prestazioni hanno fatto aumentare in questi ultimi anni il suo valore di mercato tanto che oggi vale quasi il doppio.