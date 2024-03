Olivera sicuro sulla Juve: «Quella maglia ha un altro spessore rispetto a Milan e Inter, su Thiago Motta...»

Le parole di Ruben Olivera, ex centrocampista bianconero, in esclusiva per Juventusnews24: ecco cosa ha detto anche sul Milan

Ruben Olivera, ex centrocampista bianconero, ha così parlato in esclusiva per Juventusnews24:

A questa Juve cosa manca per raggiungere il livello dell’Inter?

«La Juve ha una rosa molto giovane. Pecca anche perchè hanno debuttato tanti giovani interessanti ma inesperti e ci vuole tempo per farli crescere. Giocare alla Juve non è come all’Inter o al Milan, indossare quella maglia ha un altro spessore. Chi lo ha vissuto lo sa, te lo posso assicurare».

Come vedrebbe Thiago Motta alla Juve?

«Sarebbe il profilo ideale. Questo perchè conosco bene Thiago, che è stato un mio compagno, conosco come la pensa e ha dimostrato che può fare bene con i giovani e con giocatori magari non così forti. Può fare bene perchè ha un certo tipo di idee moderne».

