Oligarchi russi nel calcio, dopo Abramovich un altro club in vendita

Oligarchi russi nel calcio, dopo Abramovich anche Oyf vende il Vitesse. Il club olandese è impegnato in Conference League contro la Roma

Rivoluzione in vista per il Vitesse, club olandese impegnato in Conference League contro la Roma. Dopo Roman Abramovich al Chelsea, ora è Valeri Oyf a cedere la propria squadra di calcio. Ecco l’annuncio dell’oligarca russo sul sito del club, dimessosi da ogni carica nel club, in attesa di vendere le quote.

IL COMUNICATO – «Mi addolora dire addio al Vitesse, ma nella situazione attuale sto prendendo questa decisione difficile nell’interesse del club, dei dipendenti, dei tifosi, degli sponsor e delle altri parti in causa. Mi sono sempre sentito molto coinvolto nel club e ho apprezzato le grandi prestazioni»