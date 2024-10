Okoye deluso dopo Milan Udinese: «E’ un peccato, eravamo qui per vincere e non abbiamo preso punti»

Okoye deluso dopo Milan Udinese: le dichiarazioni del portiere al termine del match di San Siro finito 1-0 per i rossoneri

Okoye, portiere dell’Udinese, al sito del club friulano ha rilasciato alcuen dichiarazioni dopo la sconfitta col Milan per 1-0 a San Siro.

DELUSIONE – «È un peccato, eravamo qui per vincere. Abbiamo combattuto tutti assieme, abbiamo comunque giocato a San Siro contro il Milan e non è facile, dobbiamo andare avanti. Abbiamo giocato una grande partita, ci sono state molte cose fatte molto bene. Possiamo prendere queste cose per la prossima partita».

PUNTI PERSI – «Sono contento di aiutare la squadra, ma è importante prendere punti e oggi non li abbiamo presi. Ringraziamo i nostri tifosi, perché senza di loro nulla sarebbe possibile, siamo molto grati. Forza Udinese!».