Okafor Milan, quando il talento è di famiglia: curiosità sul nuovo arrivato

Noah Okafor, uno degli ultimi acquisti del Milan, è un talento precoce. Questa una sua curiosità sul DNA sportivo in famiglia

Certe volte, si sa, il talento è di casa (e di famiglia): è proprio il caso di dirlo per Noah Okafor, nuovo attaccante del Milan. Il calciatore svizzero è nato in una dinastia di calciatori, ed ha espresso il proprio talento fin da piccolissimo.

Su acmilan.com si legge: «TALENTO NATO – Il padre Christian è stato calciatore, come due dei quattro fratelli oltre a Noah sono calciatori (Elijah è un terzino svincolato e Isaiah è un mediano al Bayer Leverkusen U19), e si accorse della predisposizione allo sport di Noah a soli due anni, quando era già capace di andare in bicicletta senza rotelle. Per giocare nella sua prima squadra, l’Arisdorf, si presentò senza scarpe e parastinchi. Ci pensò sempre il padre a comprargli il necessario. L’allenatore che all’inizio gli negò l’accesso rimase a bocca aperta dopo poche giocate, consigliandolo per primo al Basilea».