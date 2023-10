Okafor lascia il ritiro dello Svizzera: ecco quando tornerà a Milanello

Svizzera, Okafor lascia il ritiro: ecco quando tornerà a Milanello. L’attaccante rossonero sarà a breve a disposizione di Pioli

Piccolo guaio per Noah Okafor. Il giocatore svizzero è stato coinvolto in un incidente stradale e ha subito un taglio all’arcata sopraccigliare, che è stato suturato. Dato che la Svizzera giocherà una sola partita, contro la Bielorussia, la Federazione ha concordato nel rimandare Okafor a casa.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Okafor passerà qualche giorno in Svizzera. Il rientro a Milanello è programmato per inizio settimana, quando inizierà la vera preparazione del Milan in vista della Juve.