Okafor: «Sono felice al Milan. Siamo pronti per vincere la Serie A». Le parole del neoacquisto rossonero alla Gazzetta dello Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il neaocquisto rossonero Noah Okafor ha parlato del suo arrivo al Milan, di Leao e di obiettivi. Di seguito le sue dichiarazioni:

AMBIENTE MILAN – C’è una grande atmosfera, la squadra è fantastica è con l’allenatore va benissimo. Sono felice al Milan, sono davvero fiducioso per il futuro

OBIETTIVO SCUDETTO – Sì, siamo pronti. Abbiamo una squadra forte e spero di vincere il campionato subito. Io odio perdere

PERCHÉ IL MILAN – Perché mi ha voluto il Milan. Siamo rimasti in contatto da quando abbiamo giocato contro in Champions League: 6-9 mesi di contatti, poi accelerazione nelle ultime due settimane. Ho ricevuto diverse offerte, ma per me era chiaro

LEAO – Io e Rafa siamo gemelli: entrambi dribbliamo bene, siamo giovani, abbiamo lo stesso humor. Ci siamo scambiati messaggi dopo la partita di Champions. Abbiam un bel rapport, non vedo l’ora di giocare con lui

STORIA DEL MILAN – Il Milan è un grande club con grande storia e grandi giocatori: per i nomi dico Ronaldinho, Kakà e Gullit

RUOLO – Posso giocare a sinistra, a destra o al centro. Sono flessibile