Okafor, l’infortunio è ormai alle spalle: domani il rientro in gruppo col Milan. Pioli può esultare in vista della sfida contro la Roma

Arrivano buone notizie dall’allenamento svolto stamattina a Milanello riguardo le condizioni di Noah Okafor, che viaggia spedito verso il recupero dall’infortunio. Lo svizzero ci sarà per la prossima sfida di campionato del Milan contro la Roma.

Come riferito da Sky Sport, l’attaccante oggi ha svolto un importante lavoro sul campo, mentre è previsto per domani il suo rientro in gruppo. Pioli ritrova un’altra pedina fondamentale del proprio scacchiere.